È tornato a splendere il sole al “Giorgio Castelli”. La Pro Calcio Tor Sapienza ha ritrovato l’appuntamento con il successo in campionato contro l’Arzachena grazie alla doppietta di Simone Toracchio e ha messo fine a un digiuno durato ben 3 mesi (1-0 nel match casalingo contro il Latte Dolce). Un match che ha premiato lo spirito di sacrificio e la meticolosità della compagine di Claudio Solimina: «Sono soddisfatto perché i ragazzi hanno disputato una prestazione encomiabile – ha dichiarato il tecnico gialloverde - Sono tre punti fondamentali che ci danno morale visto che stavamo soffrendo talmente tanto a livello di risultati che rischiavano di andare in difficoltà a tante gare dal termine. Avevo chiesto alla squadra di fare una partita diversa dal punto di vista dell’intensità e dell’attenzione e i ragazzi si sono superati in ogni aspetto. Con loro oggi posso solo complimentarmi».Una giornata che per il Tor Sapienza può definirsi doppiamente positiva anche in virtù dei risultati delle concorrenti, con Ladispoli e Budoni che si sono fermate, ma Solimina resta con i piedi per terra e preferisce rimanere concentrato sul calendario della propria squadra: «Ho sempre detto ai ragazzi che non dobbiamo guardare gli altri, ma pensare solamente a noi stessi da qui alle prossime 9 gare rimanenti. Ho a disposizione un gruppo umile e dobbiamo essere bravi a smaltire subito la gioia del successo odierno per ripresentarci al campo martedì e preparare la sfida con l’Artena nello stesso modo in cui abbiamo preparato le altre. I ragazzi si sono sempre allenati nel modo giusto, vedo tanta applicazione quando proviamo le situazioni tattiche in settimana e dobbiamo continuare su questa strada».