Un altro acquisto. Il terzo del mercato di riparazione dicembrino. Dopo aver definito le trattative con Cestrone e Gomez, l’ambizioso Pomezia Calcio aggiunge un’altra pedina importante allo scacchiere di mister Gagliarducci.Lo staff dirigenziale rossoblu, grazie agli ottimi rapporti tra il patron Bizzaglia e il presidente Pezone, ha raggiunto l’accordo per il trasferimento in rossoblu dell’esterno basso Pietro Bencivenga (classe 1998), il quale negli ultimi quattro campionati ha fatto molto bene con le casacche del Cedial Lido dei Pini e dell’Aprilia. «Abbiamo ingaggiato un giovane in età di Lega di assoluto valore - dichiara il presidente Nazareno Cerusico - . Bencivenga conosce benissimo l’Eccellenza. La sua duttilità ci permetterà di avere maggiori alternative sulle corsie laterali».L’ex Aprilia Racing Club da domani pomeriggio sarà a disposizione di mister Gagliarducci. «Sono felicissimo di indossare la casacca del Pomezia Calcio - sottolinea l’ultimo acquisto rossoblu - . Non mi pesa assolutamente scendere di categoria. Approdo in una società ambiziosa che punta senza mezzi termini al salto in Serie D. Comincio, di conseguenza, questa nuova avventura con grandi motivazioni…».