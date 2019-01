Pari tra Latina e Sassari. Vittoria importantissima per la Lupa Roma

Non si va oltre il pari tra Latina e Sassari Latte Dolce, con i sardi che falliscono l’occasione di restare al secondo posto in classifica e si fanno superare dal Trastevere. Mente nei piani bassi la Lupa roma deve ringraziare Tomaselli ed Olivetti che regalano la vittoria alla squadra contro il Castiadas. Importante anche la vittoria del Flaminia che passa 2-0 al “Sale” con tro il Ladispoli. In gol per la formazione di Schenardi vanno Ferrara e Genchi. Posticipo della 23^ giornata la sfida tra Budoni ed Aprilia Racing Club che si disputerà domani alle ore 14.30 per chiudere il turno.

Ultimo aggiornamento: 17:14

