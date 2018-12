Pareggio shock per l'Ostiamare. Rimontato di due gol al 90'

Suicidio sportivo dell’Ostiamare che a pochi minuti dal termine in vantaggio di due gol (Ferrari e De Iulis), si fa rimontare sul due pari subendo due gol nel giro di due minuti per il 2-2 definitivo. Di Carta e Ferrara i gol del pareggio. Mentre in chiave salvezza importantissimo secondo successo consecutivo per i Città di Anagni di Liberati, che dopo il 3-0 contro la Lupa Roma di tre giorni fa, Batte 2-0 la Torres con le reti di Capuano e Pagliarini al debutto dopo l’arrivo dall’Albalonga.

