DONNARUMMA 6Tradito da Conti sull’1-1, osserva Hetemaj piazzarla nell’angolino basso. Fin lì, nessuna parata. Nella ripresa piazza un’uscita puntuale, e fine. Il Chievo, orfano di Pellissier, non lo impensierisce mai, seriamente.CONTI 5Sulla coscienza l’1-1 di Hetemaj: non s’incolla al kosovaro e si fa prendere in controtempo dal cross a uscire di Leris. Una leggerezza fatale.MUSACCHIO 6Ordinaria amministrazione.ROMAGNOLI 6Vedi Musacchio. Nel finale sfiora il gol dell’1-3.LAXALT 6Meriterebbe 6.5 ma l’uscita maldestra dal pressing del Chievo, quella che genera il temporaneo pareggio di Hetemaj, gli costa il mezzo voto in meno. Per il resto fa il suo, spingendo poco, soffrendo qualche inserimento di Depaoli.KESSIE’ 6,5Sempre pronto a buttarsi dentro e farsi trovare in area. Partita di sostanza. Peccato che cicchi clamorosamente la palla gol con cui chiudere definitivamente il match.BIGLIA 6,5La punizione merita replay su replay. Non giocava da quattro mesi. Deve carburare ma come rientro è buono per intensità, partecipazione, ritmo.PAQUETA’ 5Si accende solo a sprazzi. Perde qualche pallone di troppo. Deludente.SUSO 5,5Poco meglio di Paquetà. Con l’aggravante di un cambio di gioco sbagliato che per poco non lanciava a rete il Chievo, sullo 0 a 0.PIATEK 6,5Il gol lo conferma killer degli ultimi 16 metri: una vera palla buona e graffia. Chirurgico.CASTILLEJO 6,5Il più brillante dell’attacco rossonero. Anche se a volte rischia di strafare. Sprinta, s’accentra, cerca il dialogo.ALL.: GATTUSO 5,5Nervoso, si fa espellere intorno alla mezzora. Dal suo Milan si aspettava gioco, l’ha ottenuto soltanto a sprazzi.SORRENTINO 6Un solo intervento, alla fin fine. Incolpevole sul gol di Piatek.DEPAOLI 6È uno dei giovani valorizzati dal Chievo in quest’annata sciagurata. Piace ad Atalanta, Sampdoria e Fiorentina. Sa farsi valere nel recupero palla, è il migliore dei veronesi quando c’è da andare al cross.BANI 6Partite senza troppe sbavature. Anche se sul gol di Piatek il reparto è incerto.ANDREOLLI 5,5Trema parecchio. Era la sua prima da titolare in questa seconda, nuova avventura clivense. Un difensore che negli ultimi anni pare essersi smarrito.BARBA 6Piazza qualche anticipo dei suoi.LERIS 6Classe ’98, può crescere ancora molto per incisività e concretezza. Intanto piazza il cross per l’1-1 di Hetemaj.DIOUSSE’ 6Il piede ce l’ha, è arrivato nel mercato invernale, più di tanto non gli si può chiedere. È in prestito dal Saint-Etienne e può essere seguito con attenzione, l’ex Empoli, da squadre di medio bassa classifica di A.HETEMAJ 6Cinque gol in otto anni di Chievo. Questo, alla difesa più in forma del campionato. Con un ringraziamento a Conti.GIACCHERINI 5,5Cerca di ricavarsi spazio per ispirare le punte ma ci riesce raramente.MEGGIORINI 5Un tiro alto dopo 5’ e poco altro.STEPINSKI 5Sbatte contro Romagnoli e Musacchio. Del resto non c’è, dietro di lui, una squadra che lo sorregga.ALL.: DI CARLO 6Chievo generoso, ma oltre certi limiti tecnici sembra impossibile andare.