Notaresco, arriva il portiere Scotti

Il Notaresco ha annuciato l'ingaggio del portiere Francesco Scotti.

Nato a Roma l’8 Gennaio 1983, il neo giocatore rossoblù ha assaporato i vertici del calcio agli inizi della sua carriera, con la Lazio in serie A e con il Cittadella nella serie cadetta. Poi ha vestito, con il passare degli anni, diverse maglie tutte tra C1 e C2, Fermana, Ancona, Sangiovannese, Florentia Viola, Montevarchi, Sansovino, San Marino e Forlì. Da rimarcare anche l’annata vissuta a L’Aquila (dal Gennaio 2016 per un totale di 17 gettoni) e l’esperienza durata ben 7 stagioni a Rimini di cui le ultime 4 consecutive comprese 15 presenze nel corrente campionato. Per un totale di oltre 340 partite tra i professionisti.

Ultimo aggiornamento: 18:08

