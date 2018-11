Nazionale, Sensi debuttante coi fiocchi e Verratti palleggiatore d'oro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SIRIGU 6,5Prende solo molto freddo nel primo tempo, nella ripresa si scalda sul colpo di testa di Zimmerman. Lucido.DE SCIGLIO 6Tante buone intenzioni e qualche discreta giocata.BONUCCI 6,5Libera spesso il lancione (quello per Lasagna, di esterno, è di qualità) illuminante. Si propone anche per qualche giocata acrobatica in area avversaria.ACERBI 6Fa la guardia alla zona e alla palla. Diligente anche in fase di impostazione, avvicinandosi in zona gol.EMERSON 6Costante e di classe l’apporto offensivo, volando leggero sulla sinistra. “Avversario” vero di Biraghi per il ruolo di terzino. Brillante. Appannato nel finale.BARELLA 6Corridore di qualità. E prende un sacco di botte. Stavolta va al trotto.SENSI 7Pensa e gioca da veterano. La verticalizzazione su Berardi (e pure la punizione sui piedi di Bonucci) è un bijou. E’ quello che tocca più palloni. Non male per un debuttante.VERRATTI 7Dialoga con Sensi come fa con Jorginho, con meno ghirigori. Suo il mezzo assist vincente per Poltano, via Gagliardini.CHIESA 6Conquista la leadership per il numero di presenze con il ct Mancini. Cresce sensibilmente ma siamo ancora nell’ambito di un diamante grezzo. Ha le doti per raggiungere l’eccellenza.LASAGNA 5,5Fa molto movimento per la squadra, nella ripresa si mangia un gol e non chiude la diagonale difensiva su Zimmerman. Meglio quando Mancini lo sposta a destra.BERARDI 6Tra errori e tiracci verso la porta, è l’attaccante più pericoloso del primo tempo. Ma non la butta dentro e ogni tanto pasticcia.GRIFO 6Si fa notare per un gran tiro da fuori, sul quale si esibisce Horvath.KEAN 6Si dà da fare, ha anche la chance per fare gol. Debuttante, quindi acerbo.GAGLIARDINI 6Sponda (o stop sbagliato?) vincente per Politano.POLITANO 7,5L’uomo della partita. Nel finale, come Biraghi un mese fa in Polonia.MANCINI 6,5La squadra cerca di divertirsi e ci riesce. Cerca di difendere bene e ci riesce, anche. E alla fine segna pure. Ma che fatica. Mancini ride, e ti credo. Una liberazione.