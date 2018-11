Ultimo test dell'anno per l'Italia di Roberto Mancini impegnata nell'amichevole di Genk contro gli Stati Uniti. Molti titolari sono tornati a casa dopo la gara contro il Portogallo e il tecnico della nazionale ne approfitterà per testare nuove soluzione e per provare alcuni giovani calciatori da lui convocati come Tonali, Grifo e Sensi.



LA DIRETTA



LE FORMAZIONI:

ITALIA: Sirigu; De Sciglio, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Sensi, Barella, Verratti; Berardi, Lasagna, Chiesa.

STATI UNITI: Horvath; Long, Zimmerman, Carter-Vickers; Cannon, Delgado, Adams, Acosta, Moore; Pulisic, Sargent.