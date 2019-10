Nazionale, Mancini: «Una bella idea convocare De Rossi e Buffon. Europeo? Vediamo»

«Vogliamo riportare la Nazionale dove merita di stare». Così Roberto Mancini, ct dell’Italia, parla a margine dell’evento “Rai e Figc: valore Nazionale”, incontro per celebrare il rinnovo del contratto tra la tv di stato e la Federcalcio. «L’Italia ha vinto quattro volte il Mondiale, non vince l'Europeo da tanto e vogliamo arrivare in fondo» spiega Mancini, che ricorda come i «in panchina la sofferenza è maggiore». Sulla possibilità di un ritorno in azzurro di Buffon e De Rossi il ct ammette: «Era un'idea del presidente, che mi ha trovato d'accordo. Sarebbe bello poterla concretizzare. Europeo? Vediamo».

Ultimo aggiornamento: 13:54

