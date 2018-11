Nations League, Olanda-Francia 2-0: Wijnaldum e Depay spingono la Germania in B

A Rotterdam l'Olanda ha battuto per 2-0 la Francia campione del mondo (a segno Wijnaldum e Depay) e nel gruppo 1 della Nations League la Germania è retrocessa matematicamente nella seconda divisione europea. Proprio contro i tedeschi l'Olanda lunedì si giocherà l'accesso alle final four.



Cammino inverso quello della Danimarca, che andando a vincere 2-1 in casa del Galles è stata promossa come prima del gruppo 4 della Lega B.





Risultati delle partite di Nations League

Lega A

Olanda-Francia 2-0



Lega B

Slovacchia-Ucraina 4-1



Lega C

Slovenia-Norvegia 1-1

Cipro-Bulgaria 1-1

Galles-Danimarca 1-2



Lega D

Liechtenstein-Macedonia 0-2

Gibilterra-Armenia 2-6

Ultimo aggiornamento: 23:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA