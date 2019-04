© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un lampo, il guizzo, la rete decisiva. Valerio Nardecchia come l’araba fenice, conquista e punisce il Civitavecchia, regalando tre punti che permettono al suo Real di sognare ed ancora: “Avevamo l’obbligo di dare continuità all’impresa di domenica contro la Valle del Tevere. Per rimanere agganciati a quel sogno, non potevamo sbagliare. Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile, loro l’hanno impostata difendendosi, per poi sfruttare le ripartenze. Siamo stati bravi a sbloccare la gara ad inizio secondo tempo e gestire il risultato, conquistando tre punti pesantissimi”.Un gol che vale tanto per lo Scalo, ma soprattutto per Nardecchia. Risollevare una stagione vissuta entrando perlopiù dalla panchina, complice anche un infortunio che ha pregiudicato il suo rendimento: “Sono felicissimo per il mio gol, per quanto è stato importante e per il mio morale. Finora non è stato facile, ridurre il minutaggio, e vivere l’infortunio guardando i miei compagni dalla tribuna. Spero di giocare di più in queste ultime partite che mancano, perché voglio contribuire a cavalcare quel sogno che abbiamo con tutti i ragazzi, ovvero c’entrare il secondo posto e giocarci i play off”.Giocatori come Nardecchia, che entrano in corso d’opera, cambiando il risultato, in modo così decisivo. Un altro punto di forza del Real di Centioni, insieme alla forza di un gruppo plasmato ed unito: “Siamo un gruppo di ragazzi ben amalgamati. Ci frequentiamo molto anche fuori dal campo, e spesso l’allenamento è un motivo di “discussione” quando magari non riusciamo in alcune cose che proviamo con il mister. L’occasione di vederci fuori dal campo favorisce l’unione, e la distensione dei rapporti interni allo spogliatoio. Io con i miei compagni di reparto mi trovo molto bene, soprattutto con Marius (Pascu n.d.r.), che è il mio “rivale” in quel ruolo. Questo sicuramente è positivo, soprattutto perché ci stimola a fare ancora di più per avere spazio”.Nardecchia è uno dei veterani del Real, ha visto crescere da dentro una società che adesso è in rampa di lancio nel calcio laziale: “All’inizio sono arrivato con tutte la diffidenza che ti porta a vedere le società dilettantistiche. Entrando a contatto con questa realtà, mi sono reso subito conto di quanto fosse una società seria, fatta di persone che rispettano gli impegni. Questa solidità e la pianificazione seria e capace della dirigenza hanno portato a questi risultati meravigliosi”.