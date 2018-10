Napoli, De Laurentiis: «Striscioni contro di me? Guardatevi Report»

«Gli striscioni e gli insulti contro di me? Voi non sapete si cosa si tratta. Il giorno in cui lo scoprirete farete mea culpa per aver diffuso cose non vere. Guardatevi Report di ieri sera». Lo dice il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, parlando a bordo campo del Parco dei Principi di Parigi, durante l'allenamento del Napoli in vista della sfida di Champions al Psg. «Guardatevi Report di ieri sera: il mio stato d'animo? Noi siamo informati da 14 anni, da quando siamo in Italia... Dovreste fare delle domande al ministro dell'Interno ed ai suoi predecessori». «La gara con il PSG? È una gara da giocare a scacchi - ha anche detto De Laurentiis - Noi favoriti? Non portiamoci jella da soli. Non sarà una sfida decisiva ma una partita vera a tutti gli effetti. Servono idee chiare, determinazione e coraggio. Chi non ha coraggio è destinato a fallire ». «Con Ancelotti non c'è mai stress, è distensione completa - aggiunge - L'importante è andare avanti e divertirsi. Per poter vincere bisogna rinunciare e la vittoria va preparata step by step». De Laurentiis sottolinea che la sfida di domani con il Psg non è una partita decisiva: «È come una partita a scacchi, va pensata, meditata, verificata, con le idee chiare in campo su come proseguire fino alla fine. Coraggio? È una cosa fondamentale, ma nella vita molti non hanno capito che bisogna fare delle rinunce e la vittoria si prepara step by step. Verratti? Quando l'ho visto giocare non mi ha mai impressionato, mi è piaciuto invece nell'ultima gara della nazionale. Cavani? È un fuoriclasse, che dobbiamo dire...»

