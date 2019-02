Ancelotti attacca: «Non si può non segnare con diciotto palle gol»

La delusione di Carlo Ancelotti, dopo la seconda partita senza gol. «Con 18 palle in due partite non puoi non fare gol. Non si può accettare. La squadra gioca bene ma non finalizza e questa è una colpa. E il discorso riguarda tutti, mica solo gli attaccanti. Non siamo in una terra di mezzo, siamo messi bene in classifica, la squadra dimostra nel gioco la sua determinazione, nonostante il risultato. Non bisogna convincere il nostro presidente per il nuovo stadio. Il problema degli stadi è generale, non nostro. In casa siamo quelli che hanno fatto più punti, il problema è stato non segnare in queste due partite»







