Monza-Napoli, niente rigore per il fallo di Zerbin su Ngonge: cosa è successo

Il primo tempo di Monza-Napoli si è concluso 1-0, ma non senza polemiche. Allo Stadio Brianteo, i tifosi azzurri presenti hanno protestato per il mancato fallo di rigore su Ngonge che al 34' è stato atterrato in area da Zerbin. Il contatto secondo l'arbitro era regolare e per questo motivo non ha fischiato nulla lasciando proseguire. Anche il Var non è intervenuto, con il direttore di gara che non è stato richiamato.

Radu con la felpa della Lazio all'Olimpico, ma c'è il simbolo delle SS: scatta la polemica sui social

Cosa è successo

A circa 10 minuti dalla fine del primo tempo, Ngonge si trovava in area avversaria al culmine di un'azione offensiva. Mentre gestiva il pallone, però, è arrivato l'ex azzurro Zerbin che lo ha atterrato con un intervento a forbice da dietro.

Dalle immagini sembra che l'esterno del Monza tocchi il pallone solo dopo aver travolto l'ex Verona, ma l'arbitro ha deciso che il contatto era regolare e ha lasciato giocare.

L'altro episodio

Oltre a questo fallo, c'era un altro episodiio che ha scatenato le proteste dei napoletani. Si tratta della scivolata in area di Di Gregorio che ha lasciato a terra Osimhen. Il Var stavolta è intervenuto per valutare l'entità del contatto, con Doveri che non ha ritenuto necessario l'On Field Review. Dopo aver ottenuto l'ok a ricominciare, l'arbitro ha fischiato facendo riprendere il gioco.