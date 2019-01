Monterosi, Mariotti: «Felice per la vittoria sulla Torres»

Il Monterosi, squadra che milita nel campionato di Serie D, girone G, ha superato la Torres e ha conquistato tre punti fondamentali. Il tecnico viterbese Marco Mariotti analizza la vittoria a discapito dei sardi: «Sono felice e soddisfatto del successo sulla Torres perché ho visto dalla squadra l’aspetto che cercavo: quello caratteriale. Al cospetto di un rigore che non c’era, di uno che non ci è stato dato e contro una bella squadra che aveva battuto su quel campo Avellino e Trastevere, il Monterosi ha lottato su ogni pallone fino alla fine. In un momento così positivo con cinque successi nelle ultime sei gare ci tenevo a fare un plauso particolare al direttore Donninelli per la competenza con la quale ha costruito questo gruppo e per la dedizione con la quale ci è accanto tutti i giorni».

Ultimo aggiornamento: 17:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA