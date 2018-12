Milan, Gattuso: «Sconfitta brucia, ma non cercate colpevoli. Higuain va aiutato»

«È un risultato che brucia, avevamo degli infortunati e abbiamo avuto anche un pò di sfortuna: è un momento no, bisogna restare lucidi e non andare alla ricerca di colpevoli». Rino Gattuso inquadra così la crisi del suo Milan, sconfitto in casa dalla Fiorentina al culmine di un mese negativo. «Abbiamo difficoltà, non solo realizzative - ha aggiunto il tecnico, a Sky - L'unica cosa è lavorare per trovare le soluzioni».

«Higuain è un giocatore che gioca nel Milan, sta attraverso un momento difficile e finché è qui va aiutato». Dopo il ko a San Siro con la Fiorentina il tecnico del Milan Rino Gattuso non esclude un addio al suo bomber che come vuole 'radiomercatò intravede uno scambio con Morata del Chelsea. E Montolivo? «È un giocatore che ha giocato zero muniti e non ha minutaggio, un giocatore mi deve piacere per metterlo in campo, gli altri sono più avanti se parliamo del fatto che non ha giocato oggi siamo fuoristrada

