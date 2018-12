Troppa Tivoli per il Guidonia. La formazione di Antognetti regge l’urto per poco più di mezzora. Gli ospiti passano in vantaggio con Di Giovanni, per poi andare a segno altre quattro volte prima della fine del match. Al “Fiorentini” di Montecelio finisce 5-0 per la Tivoli: doppiette per Di Giovanni e Teti, sigillo finale di Laurenti. 13 gol messi a segno nelle ultime due giornate di campionato, rinforzata dal mercato, la Tivoli appare di nuovo lanciata verso le posizioni di vertice. Grazie a questo successo gli uomini di Di Giovanni hanno ridotto ulteriormente il gap con Cantalice e Palestrina, che oggi non sono andate oltre il pari con Giardinetti e Maglianese. Si fa difficile invece la situazione del Guidonia, atteso prima della sosta natalizia nella delicata trasferta con il Poggio Fidoni, rivale diretto per la salvezza. © RIPRODUZIONE RISERVATA