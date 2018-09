La Luiss continua a sognare. Lo fa con Andrea De Vincenzi, l'attaccante che con una tripletta mette la firma sulla vittoria esterna sul campo della Fonte Meravigliosa, che fino a stamane divide con gli universitari il primato in classifica. Nel big-match del Fuso di Ciampino, però, c'è stato un attaccante, De Vincenzi, che ha fatto la differenza, segnando tutte e tre le reti con le quali la Luiss ha mantenuto il primato (quota 13 punti), sia pure in coabitazione con il Fiumicino di un altro signor attaccante, Mirko Forcina.

Splendida la prima rete della Luiss, segnata con una calcio di punizione davvero pennellato da De Vincenzi. Gol arrivato qualche minuto dopo il vantaggio iniziale della Fonte Meravigliosa, segnato su calcio di rigore da Pisapia. Penalty fortemente contestato dalla Luiss perchè il fallo sembrerebbe essere stato commesso fuori dall'area di rigore e non dentro, come hanno invece indicato l'arbitro (che era di Ciampino...) e l'assistente di linea. Alla fine del primo tempo è arrivato il ribaltamento del match, con la Luiss che dopo il pari di Di Vincenzo ha trovato il vantaggio, ancora con De Vincenzi.

Nella ripresa, un altro calcio di rigore (ancora trasformato da Pisapia) ha riportato il Fonte Mrravigliosa in partita, con un due a due che poteva accontentare entrambe, vista l'elevata posta in palio. Una ragionamento valido per molti, ma non per Andrea De Vincenzi, capace di trovare ancora un acuto e segnare il tre a due che dà alla Luiss di Roberto Rambaudi il successo finale.

Ultimo aggiornamento: 14:34

