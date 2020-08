Europa League, lo United soffre ma va in semifinale: superato il Copenaghen su rigore e ai supplementari

Lo United conquista la promozione, ma di misura e su rigore, aspettando il 1° supplementare per sbloccare il risultato. Il Manchester, insomma, passa, soffrendo però più del previsto per qualficarsi alla semifinale di Europa League: 1-0 dopo i tempi supplementari sul Copenaghen. Allo stadio di Colonia decide un gol di Bruno Fernandes al minuto 95 su cacio di rigore. I Red Devils affronteranno in semifinale domenica 16 agosto la vincente tra il Siviglia e il Wolverhampton, in programma stasera all'Arena di Duisburg. Ultimo aggiornamento: 00:14

