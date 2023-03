Az-Lazio, probabili formazioni: Patric recupera, Hysaj non parte. Le scelte di Sarri

La Lazio porta a termine anche la rifinitura in ottica AZ, sfida fondamentale per proseguire la corsa in Conference League. Nonostante il tecnico dia la priorità al derby di domenica comunque si aspetterà una reazione importante dai suoi dopo il ko dell'andata. I biancocelesti in Olanda cercheranno l'impresa, visto che nella storia non sono mai riusciti a ribaltare una sconfitta in casa in campo internazionale. Motivo in più per provarci, davanti a circa 400 tifosi in arrivo dalla Capitale.

Lazio, le probabili scelte di Sarri

Nella mattinata odierna Sarri ha ritrovato in gruppo Patric, recuperato dal mal di schiena, ma non Hysaj, che nemmeno partirà per arrivare al massimo contro la Roma. Niente allenamento ovviamente per Immobile, al quale gli esami strumentali hanno confermato il forfait per la stracittadina. In base alle prove tattiche della rifinitura, il primo dubbio è tra i pali, ma per il momento Maximiano è in vantaggio su Provedel. Davanti a sé i ballottaggi sono al centro. Sulle fasce infatti sono destinati a giocare Lazzari sulla destra e Marusic a sinistra. In mezzo invece Patric è favorito su Gila così come Casale su Romagnoli. A centrocampo, con Cataldi non al massimo, Sarri dovrebbe puntare di nuovo su Vecino regista e confermare uno tra Milinkovic e Luis Alberto (più lo spagnolo). In questo modo, l'ultimo posto spetterebbe a Basic. Infine in attacco, con Immobile out, Felipe Anderson agirà ancora da falso nueve. Ai suoi lati Zaccagni procede verso un'altra presenza dal 1', mentre Cancellieri è in vantaggio su Pedro per l'out destro. In vista dell'assenza di Hysaj e con Radu e Fares fuori lista, Sarri - come per Cluj - ha convocato dalla Primavera il giovane terzino Floriani Mussolini.

Probabili formazioni:

AZ Alkmaar (4-3-3): Ryan; Sugawara, Hatzidiakos, Beukema, Kerkez; Reijnders, Clasie, Mijnans; Odgaard, Pavlidis, Karlsson. All.: Jansen.

Indisponibili: D. De Wit, Martins Indi, Westerveld.

Diffidati: D. De Wit.

Squalificati: -

Lazio (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Casale, Patric, Marusic; Basic, Vecino, Luis Alberto; Cancellieri, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: Hysaj, Immobile

Diffidati: Immobile, Zaccagni, Romagnoli, Patric, Milinkovic

Squalificati: -