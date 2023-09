Lazio, due giorni di riposo dopo la vittoria di Napoli: l'appuntamento è fissato martedì tranne per i Nazionali

Tutto fermo a Formello. Dopo la vittoria di Napoli, la prima della stagione, Sarri ha concesso due giorni di riposo alla sua squadra, capace di vincere per due volte di fila al Maradona, exploit che non riusciva da 86. Il Comandante dopo il triplice fischio non ha nascosto la soddisfazione per la vittoria, ma come al solito ha optato per un’analisi equilibrata: «A me quando ero giovane i vecchi dicevano che il calcio d'agosto è bugiardo. Io mi auguro che la vera faccia sia in continuità con quella vista stasera, ma sappiamo di essere vulnerabili a tal proposito. Sicuro la mentalità è stata feroce. La gara col Genoa ci ha svegliato».

Lazio, due giorni di riposo e poi la ripresa

Il tecnico tornerà a lavorare sulla tattica da martedì pomeriggio alle ore 17. Il secondo allenamento della settimana ci sarà sempre mercoledì pomeriggio, mentre giovedì è prevista una doppia seduta. L’ultimo giorno di lavoro della prima settimana di sosta sarà venerdì, con un allenamento mattutino dopo il quale Sarri concederà il weekend di riposo ai suoi giocatori. Poi si comincerà a entrare nel vivo della preparazione alla sfida contro la Juventus in attesa del rientro dei nove calciatori impegnati con le rispettive Nazionali, cinque dei quali con l'Italia, ovvero Provedel, Casale, Romagnoli, Zaccagni e Immobile. Sarri non potrà avere a diposizione nemmeno Kamada visto che riponderà alla chiamata del Giappone. Sono previsti in partenza anche Hysaj con l'Albania, Marusic col Montenegro e Vecino con l'Uruguay. Nei prossimi giorni verrà anche valutata la risposta della caviglia sinistra di Pedro dopo il ritorno in campo al Maradona.