La Vis Bracciano non molla fino alla fine

La Vis Bracciano è fanalino di coda del campionato di Seconda Categoria, girone E. L'ultima della classe ha collezionato solamente 5 punti perchè ha raccolto solo 2 vittorie, 0 pareggi e 24 sconfitte con la realizzazione di 24 reti mentre ha raccolto la palla in fondo al sacco per 99 volte. Nell'ultimo turno di campionato la Vis Bracciano ha perso col punteggio di 3-1 in trasferta contro la compagine Melvis Battistini che si trova al penultimo posto in classifica con 12 punti frutto di 2 vittorie, 6 pareggi e 18 sconfitte. Nella prossima giornata di campionato la Vis Bracciano sfiderà in trasferta il Santa Lucia che si trova al decimo posto con 37 punti.

Ultimo aggiornamento: 18:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA