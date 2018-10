La Flaminia ingaggia l'attaccante Abate

La Flaminia Civita Castellana si è assicurata le prestazioni sportive dell'attaccante Giovanni Abate, classe 1981. Quest'ultimo è nato a Crotone e vanta nel curriculum una lunga esperienza sia in Lega Pro che in Serie B. Inoltre ha vestito anche le maglie prestigiose di Palermo, Avellino, Mantova, Siracusa, Brescia, Trapani e Francavilla senza dimenticare che annovera novanta goal in carriera. »Dopo diciassette stagioni scendo serie D – ha detto il neo acquisto della formazione civitonica – con le stesso entusiasmo di sempre. Sono rimasto felicemente colpito dal progetto che mi è stato presentato dalla società rossoblù. Ringrazio la società Viterbese e il tecnico Lopez per la disponibilità dimostrata nel darmi a possibilità di allenarmi con loro in questo periodo».

Ultimo aggiornamento: 19:56

