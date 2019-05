L'Atletico Acilia spera nella Promozione

L'Acilia crede nella Promozione. Ecco le parole di Tiberi: "Se il W3 Roma Team vincesse la Coppa si libererebbe, probabilmente, un posto. E quindi questa volta potremmo essere ripescati. Credo che siamo pronti per fare il salto di categoria: abbiamo un allenatore molto valido, dei giocatori che meritano un palcoscenico dove si fa più calcio, e c'è una terna arbitrale che può dare maggior attenzione, e soprattutto siamo forti di un'Under 19 che è arrivata, ahimè, 4° nei Regionali e conta dei 2000 e 2001 di prospettiva e che eventualmente sarebbero di rinforzo per la rosa. Se siamo pronti per un ipotetico salto di categoria? Assolutamente si, sia a livello dirigenziale che di squadra. Puntiamo molto sul ripescaggio e speriamo di non rimanere delusi".

Ultimo aggiornamento: 19:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA