L'Aprilia smentisce l'interesse di Zavaglia

Arriva la smentita ufficiale da parte dell'Aprilia Racing Clug: non c'è stato nessun contatto con Franco Zavaglia in questi giorni. Ecco il comunicato ufficiale della società che milita in Serie D: "L' Aprilia Racing Club smentisce,con forza, le illazioni riportate da certa stampa locale diffidando gli operatori dell'informazione, i giornalisti e i professionisti del settore, ricordando che, verificare le fonti, é una delle basi di quel nobile mestiere.

La Societa' smentisce altresì,categoricamente, di aver avuto rapporti di interesse con il Sig. Franco Zavaglia, figura che non rientra affatto nei piani della Società, presente e futura".

