Under 21, Pobega show: Italia a un passo dalla qualificazione. Nicolato: «Tanti esordienti, sono soddifatto»

Islanda-Italia 1-2 in una partita delle qualificazioni per la fase finale dell'Europeo Under 21. Match winner il centrocampista dello Spezia Tommaso Pobega, autore di una doppietta. Ora gli azzurri, che sono in testa al loro girone con 19 punti, basterà battere il Lussemburgo domenica per qualificarsi. Soddisfatto il ct azzurro, Paolo Nicolato. «Sapevamo che avremo sudato. Loro avevano sempre vinto, noi siamo una squadra praticamente nuova, c'erano tanti esordienti. Sono molto soddisfatto della nostra partita».

«Abbiamo cambiato tanti ragazzi e anche il nostro modo di giocare ma i risultati sono comunque arrivati - sottolinea Nicolato -. Il merito è tutto dei ragazzi, adesso bisogna continuare così, con voglia e determinazione per raggiungere i nostri obiettivi. In 3 giorni abbiamo perso 10 giocatori, adesso vediamo come saremo domenica».

Ultimo aggiornamento: 16:40

