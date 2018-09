Il sindaco di Chiavari scrive a Giorgetti: «Subito l'Entella in serie B»

L'Entella deve tornare in serie B. È la sintesi della lettera inviata questa mattina dal sindaco di Chiavari Marco Di Capua a Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport, per sostenere la riammissione nella cadetteria della società ligure dopo che il Collegio di garanzia del Coni ha accolto il ricorso del club e applicato la penalizzazione di 15 punti del Cesena decretando la retrocessione dei romagnoli e il ritorno in B dell'Entella. Una presa di posizione forte da parte del primo cittadino: «La situazione di incertezza reca un danno insopportabile alla Società ed è incomprensibile per la città schierata senza riserve al fianco della squadra», ha scritto Di Capua. Intanto i parlamentari liguri stanno preparando una interrogazione al presidente del Consiglio Giuseppe Conte per chiedere chiarimenti dopo la decisione del Collegio di Garanzia del Coni che ha riammesso l'Entella in serie B.

