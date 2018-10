Il Paliano corsaro al

Il Paliano conquista i sedicesimi di Coppa Promozione: anche in trasferta, al San Marco, sul campo del Monte San Giovanni Campano, la squadra di Russo si impone 2-1 dopo il 5-0 dell'andata. Le reti che hanno sancito il punteggio finale sono state siglate tutte nella prima frazione di gioco: apre le danze Ronci che buca Iannucci al 13'; trascorrono appena quattro minuti e i padroni di casa ristabiliscono la parità con un guizzo vincente di Reali ma prima della chiusura del primo tempo Romaggioli finisce sul tabellino dei marcatori siglando una prodezza dalla distanza e riporta avanti i palianesi. Nella seconda frazone di gioco il copione non cambia e c'è da segnalare l'espulsione di Sili. Il Paliano prosegue il cammino in Coppa e approda ai sedicesimi della manifestazione.

Ultimo aggiornamento: 19:08

