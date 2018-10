Il Formia cade a Cassino, ma i segnali sono tutti positivi

La sconfitta maturata sul campo del Real Cassino pesa in casa Formia, la squadra del tecnico Russo ha collezionato 8 punti in cinque gare disputate. Ma la disfatta in casa del cassino fa male soprattutto pensando alle palle gol create: ben 13. Una giornata decisamente storta per il Formia che cercherà di rifarsi già dal prossimo turno di campionato. Però la gara contro il Real Cassino ha dimostrato che il Formia sta iniziando ad avere un gioco e un'identità di gioco: un ottimo segnale in vista delle prossime giornate.

