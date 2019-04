Nel girone B di Eccellenza ci sono sei squadre nel fazzoletto di due punti. I primi in classifica della Pro Calcio Tor Sapienza hanno 5 punti di vantaggio sui gialloverdi, l'Arce sarebbe potrebbe avere 52 punti se non fosse per la scelta del giudice sportivo di togliere loro 2 punti, mentre solo un punto in più ci sono Pomezia, Insieme Ausonia, Sora e Audace. Anche l'Itri entra nel gruppo delle big, grazie sette vittorie consecutive.

Ultimo aggiornamento: 21:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA