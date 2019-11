Galles, una doppietta di Ramsy regala la qualificazione a Euro 2020

Una doppietta del fantasista Aaron Ramsey lancia in orbita il Galles e lo trascina alla fase finale di Euro 2020 (12 giugno-12 luglio). Il 2-0 rifilato all'Ungheria, porta infatti la firma dallo juventino, che spegne le ambizioni di Marco Rossi, ct della Nazionale magiara, e vanifica anche il successo della Slovacchia (2-0, con in campo anche Hamsik, Kucka e Skriniar) contro l'Azerbajgian. Il Galles completa il quadro delle 20 qualificate a Euro 2020: adesso resta solo il verdetto legato agli ultimi quattro posti che usciranno dalla roulette Playoff. Nell'ultima serata di qualificazione e speranze, la Germania ne fa 6 (a 1) all'Irlanda del Nord ed entra nel lotto delle teste di serie per il sorteggio del 30 prossimo a Bucarest. Il Belgio completa il percorso netto e, come l'Italia, grazie al 6-1 contro Cipro, conquista 10 vittorie su 10 partite nei match di qualificazione. Vittorie a suon di gol dell'Olanda (5-0 all'Estonia), della Russia (5-0) a San Marino, della Polonia (3-2 alla Slovenia) e figuraccia dell'Austria, già qualificata, che è stata clamorosamente battuta in Lettonia con il punteggio di 1-0.

