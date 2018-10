Futbolclub, parla Latini: «Possiamo toglierci grandi soddisfazioni»

Un Futbolclub immenso e che non molla mai. L'Under 15 di Fabrizio Latini è riuscita nella clamorosa rimonta ai danni del Fonte Meravigliosa. I giovani blucerchiati sono riusciti a passare dallo 0-2 al 3-2 vincendo un match che sembrava impossibile recuperare. Ecco le parole del tecnico: «Sono molto contento, soprattutto per la reazione avuta dai ragazzi. Sono rientrati in campo determinati e decisi sin da subito e, sul campo, si sono conquistati questa magnifica vittoria. Spero inoltre che questi tre punti diano al gruppo una maggiore convinzione nei loro mezzi. Un risultato come questo ci dà la prova tangibile che se lavoriamo sodo possiamo toglierci delle grandi soddisfazioni».