Futbolclub al primo posto quando mancano due partite

Ormai mancano soltanto 140' per decretare i tanto sospirati verdetti di fine stagione e per capire se le due ultime partite di campionato sanciranno che il Futbolclub sarà campione del proprio girone ottenendo la tanto sospirata categoria dei Regionali. L'Under 14 blucerchiata è reduce dalla vittoria di misura sul campo della Castelnuovese, tre punti preziosissimi che mantengono la squadra di Zughetti in vetta alla classifica del gruppo F. Il tecnico analizza così l'ultima prestazione dei suoi. “La fatica inizia a farsi sentire e probabilmente contro la Castelnuovese è stata la nostra peggior partita dall'inizio. Abbiamo incontrato un'ottima squadra e fortunatamente siamo riusciti a spuntarla di misura. Adesso l'importante è che il gruppo rimanga unito giocandoci tutto nelle ultime due partite. Venivamo da una settimana davvero molto dura sotto il profilo psicologico. Ieri la società era presente tutta e ciò dimostra come ci siamo ancor più compattati dopo l'improvvisa scomparsa del nostro Eros che lascerà un vuoto e un dolore incolmabile in tutti noi”. Il tecnico prosegue poi con una panoramica sul sui tornei ai quali prenderanno parte i gruppi della Scuola Calcio. “Con i classe 2007 saremo impegnati nel Beppe Viola, mentre con i 2008 e i 2010 saremo di scena al Roma Sport Show. Giocheremo nel torneo di Manziana dove affronteremo anche squadre professionistiche, alla Spes Montesacro e all'Achillea. Inoltre prenderemo parte al torneo Under 13 Fair Play, riguardante i classe 2006 che giocheranno con arbitro federale. Saranno momenti importanti per confrontarci con diverse società del territorio e dare un seguito alla crescita dei ragazzi”.

Ultimo aggiornamento: 19:40

