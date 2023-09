Cavani, il figlio firma con il Napoli: la foto che emoziona i tifosi

Sabato 2 Settembre 2023, 11:02

Cavani Dynasty. La dinastia dei Cavani nel Napoli si espande grazie a Lucas Cavani, il figlio dell'ex stella azzurra, che ha compiuto 10 anni lo scorso marzo e che ha recentemente firmato il suo primo contratto come calciatore del Napoli. Questo momento speciale è stato condiviso con sua madre, Maria Soledad, e con Rossano Vettosi, il suo allenatore che lo ha guidato attraverso la scuola Calcio Petrarca. L'arrivo di Lucas, secondo figlio di Edinson Cavani, al Napoli era nell'aria sin dalla scorsa stagione. Il talento del giovane non poteva sfuggire all'attenzione del settore giovanile della squadra che ha consacrato il talento dell'uruguaiano. L'operazione è stata finalizzata con la firma ufficiale negli uffici dei campi Kennedy. Il contratto di Lucas con il Napoli avrà una durata di soli 12 mesi, poiché sotto i 14 anni i contratti non possono estendersi oltre questo periodo. Tuttavia, l'obiettivo del Napoli è quello di costruire una solida e duratura relazione con il giovane talento. Fino all'anno scorso, Lucas giocava principalmente a calcio a 5 o al massimo a 7, ma ora è pronto per il grande passo nel calcio a 9, su un campo più ampio. Il suo allenatore, Rossano Vettosi, ha detto: «Con noi giocava esterno d'attacco sia a destra che a sinistra, ma ora, sul campo più grande, potrà giocare come esterno d'attacco o a centrocampo»

Il figlio di Cavani al Napoli: avventura emozionante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lucas ha vissuto con grande emozione l'inizio di questa nuova avventura nel Napoli. Suo padre Edinson, ora numero 10 del Boca Juniors in Argentina, ha parlato con il figlio in videochiamata per condividere questo momento speciale. Rossano Vettosi ha descritto Lucas come un bambino allegro che affronta il calcio con divertimento ma che ha anche una grande determinazione nel non voler mai perdere. Proprio come il papà. Vettosi ha aggiunto: «La cosa più bella è che fino a questo momento non ha mai sentito il peso del cognome che porta. Chissà, ora che è un giocatore del Napoli qualcosa potrebbe cambiare - riporta "Il Mattino" - ma sono sicuro che resterà il ragazzino allegro e sorridente che ho conosciuto in questi anni. Di sicuro ci ha promesso che ci verrà a trovare spesso» La scuola calcio Petrarca è stata una sorta di seconda famiglia per il giovane Lucas, che è arrivato lì quando aveva meno di 4 anni e non l'ha mai abbandonata. Ha trascorso questi anni di formazione al fianco di suo fratello maggiore, Bautista, consolidando un legame speciale con il calcio e con coloro che lo hanno sostenuto in questo percorso.