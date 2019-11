© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fabrizio Feroce riparte dal Fonte Meravigliosa. L’ex tecnico della Romulea con cui si è laureato campione d’Italia con l’under 19 lo scorso giugno ha deciso di accettare la proposta del direttore generale Riccardo Neri e prende il posto di Paolo Montella sulla panchina gialloblu. Entusiasmo alle stelle per Feroce che non vedeva l’ora di iniziare l’esperienza in una prima squadra: «Sono molto emozionato per questa nuova avventura, penso di aver scelto il percorso giusto, c’è stato sin da subito sintonia con la società e con il direttore Neri. Non mi aspettavo come esordiente in categoria di ricevere la possibilità di trovare una panchina in Promozione dopo pochi mesi, ho ricevute diverse offerte ma a Fonte Meravigliosa mi è stato proposto un progetto molto stimolante e rappresenta la situazione ideale per me, poi è normale che bisogna conquistarsi la fiducia attraverso il lavoro sul campo».Feroce è chiamato a risollevare le sorti di una squadra che nelle ultime giornate ha perso smalto ed è scivolata in classifica, finendo a ridosso della zona play out. «Dobbiamo lavorare a testa bassa e con umiltà. Ho trovato un gruppo voglioso e determinato, che sin da subito ha mostrato voglia di lavorare, in questo momento dobbiamo avere entusiasmo, andare in campo e avere voglia di stare insieme».Tra Feroce e la società si è creato subito un legame forte e univoco. Un’unità di intenti che può sicuramente agevolare l’operato del tecnico nel raggiungimento degli obiettivi: «Siamo consapevoli di dover recuperare il terreno perso e raggiungere una salvezza tranquilla senza passare per i play out – afferma il mister ex Romulea - Parallelamente la società punta molto sui giovani e il mio lavoro deve essere finalizzato a lanciare i ragazzi che il Fonte prepara nel settore giovanile. L’ingresso di Roberto Coletti (che sarà il responsabile dell’area tecnica del settore agonistico) è molto importante per fare da collante tra la prima squadra e le giovanili».