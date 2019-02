Zurigo, il tecnico ​Magnin: «Meno timore contro il Napoli per provare l'impresa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«All'andata non abbiamo giocato al nostro livello, non abbiamo dimostrato le nostre capacità e domani dovremo mettere più grinta sul campo». Lo ha detto Ludovic Magnin, allenatore dello Zurigo, che domani tenterà l'impresa al San Paolo nel ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Napoli, passato per 3-1 in Svizzera all'andata. «Nel match di andata - ammette Magnin - abbiamo guardato il Napoli, pensando a cosa facevano loro, e abbiamo dimenticato di pensare a cosa dovevamo fare noi. Dobbiamo giocare meglio, dimostrare maggiore personalità. Domani scenderemo in campo con poca pressione addosso dopo il risultato dell'andata e proveremo a tenere maggiore possesso palla e affrontare con più determinazione e grinta l'uno contro uno. Poi la qualificazione si decide sempre nell'arco dei 180 minuti». Il tecnico dello Zurigo vuole provare l'impresa: «Per me giocare contro Ancelotti - spiega - è un onore, ma abbiamo abbiamo avuto forse troppo rispetto per il Napoli. Sappiamo che è un club di alto livello e può arrivare fino in fondo all'Europa League, ma sappiamo anche che nel calcio tutto può succedere. Se facciamo bene possiamo cambiare le sorti della doppia sfida».