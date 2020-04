© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche se di questi tempi le certezze sono sempre poche, la possibile ripartenza degli allenamenti in gruppo per gli sport di squadra prevista il 18 di maggio è per il calcio una luce di speranza in fondo al tunnel. Soprattutto perché dopo il susseguirsi di decreti, protocolli, dibattiti e polemiche di questi giorni, si può almeno pensare e quindi lavorare su qualcosa di più concreto. Sia ben chiaro le difficoltà e le complessità per chiudere la stagione restano, tante infatti sono le incognite e le insidie sulla strada che porta alla chiusura della stagione. Non solo quelle legate al virus, ma anche a quelle determinate dal sistema calcio stesso. La soddisfazione per una ripartenza quantomeno degli allenamenti, individuali prima e collettivi poi, non deve far dimenticare come la finestra temporale per chiudere la stagione con la disputa di tutte le partite in programma sia tremendamente stretta. Il calendario sarebbe fittissimo, con partite ogni tre giorni, e non contemplerebbe alcun altro tipo di stop. Se è giusto pensare positivo, visto che tutti vogliamo veder concluso il campionato, lo sarà altrettanto contemplare o meglio accettare anche possibili e doverosi piani alternativi. Il più credibile e fattibile è quello di play off e play out. Con il poco tempo a disposizione diminuirebbe il numero di partite, si ridurrebbero spostamenti e problemi organizzativi, si garantirebbe un maggior isolamento e controllo sanitario di giocatori e staff e, non ultimo, si darebbe la certezza di una classifica finale determinata da un verdetto maturato sul campo