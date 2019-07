Corneto: ecco i fratelli Sanfilippo

L'A.S.D. Corneto Tarquiniacomunica di aver raggiunto l'accordo con il giovane portiere 2000 Salvatore Sanfilippo proveniente dal Cerveteri e con esperienze anche nel Civitavecchia e in settori giovanili come Lazio e Siena. Insieme a lui, in maglia rossoblu, anche il fratello Gianluca, anche lui portiere classe 2001, che rafforzerà l'Under 19. Dopo la partenza di Alessandro Desini, destinazione Tolfa, i due portieri saranno a disposizione di mister Del Canuto e del Preparatore dei Portieri Gigi Tizi.

