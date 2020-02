Sampdoria, Ranieri: «Chiedo scusa per i cori dei nostri tifosi contro Napoli»

«I cori? Mi dispiace tantissimo, tanto più che sono molto legato a Napoli. Noi siamo bravi e, ripeto, mi dispiace. Chiedo scusa a tutti i tifosi napoletani, evidentemente i nostri tifosi erano arrabbiati con l'arbitro e si sono sfogati con cori che non c'entrano niente». Così Claudio Ranieri ha commentato i cori di discriminazione territoriale che dalla Gradinata Sud, cuore del tifo sampdoriano, si sono uditi soprattutto nel secondo tempo.

ERRORI FATALI

L'allenatore della Sampdoria è deluso per il risultato: «Peccato, anche perché oggi tranne i primi venti minuti abbiamo giocato una gara gagliarda, bella e volitiva. Devo fare i complimenti a loro ma anche a noi che abbiamo dimostrato di essere vivi. Abbiamo giocato una gara di grande intensità, purtroppo quando sbagli contro queste grandi squadre alla fine il prezzo da pagare è sempre il più alto». Per i blucerchiati la classifica rimane così preoccupante e sabato ci sarà l'anticipo con il Torino. «Giocheremo con lo stesso spirito - ha concluso Ranieri -anche perché la sconfitta di oggi ci può stare. Andremo a Torino positivi e ci sarà da soffrire. Sapevamo di avere l'acqua sul filo delle labbra e come ci abbassiamo anneghiamo. Dobbiamo essere bravi a saper nuotare nel mare periglioso».

