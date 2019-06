Lautaro e Aguero: l'Argentina rinasce col Qatar Ai quarti c'è il Venezuela, Colombia imbattuta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Argentina si mette alle spalle una fase a gironi tutt’altro che brillante e guarda con maggiore fiducia ai quarti di finale, dove l’attende il Venezuela, secondo nel girone A. L’Albiceleste, dopo un esordio fosco con la Colombia e un pareggio con il Paraguay, svolge in maniera "diligente" il proprio compito e supera 2-0 il. I campioni d’Asia, ultimi del girone B, ringraziano il pubblico brasiliano e tornano a casa avendo onorato l’invito della Conmebol. Messi gioca una partita regolare, ma per avere la meglio sui limiti tecnici del Qatar basta davvero un apporto essenziale. Dopo 3’, infatti, in seguito a un goffo disimpegno, arriva il regalo del difensore Hisham per. L’interista ringrazia, controlla e in diagonale anticipa l’uscita del portiere qatariota, segnando il suo quinto gol nell’era Scaloni e confermandosi il miglior goleador dell’attuale gestione tecnica. Al 21’ Aguero spreca l’occasione del raddoppio. Poi c’è spazio ancora per gli errori di Lautaro e di Messi, che tradito da un rimbalzo, la manda in tribuna da ottima posizione. A sette minuti dalla fine, Aguero consente a tutti gli argentini di tirare un sospiro di sollievo firmando il 2-0.Scaloni esce dall’Arena Gremio con un cartellino giallo - il primo nella storia della Copa per un allenatore - e qualche certezza in più sulla quadratura dell’undici. La mediana “light” con Paredes, Lo Celso e De Paul funziona, ma potrebbe rivelarsi azzardata contro avversari di maggiore intensità rispetto al Qatar. Messi mantiene un rendimento costante ma non travolge. Il prossimo ostacolo è il Venezuela. Se l’Argentina dovesse vincere e il Brasile dovesse fare altrettanto, contro un avversario ancora da definire, il clasico sudamericano potrebbe esserci già in semifinale. Intanto, laviaggia a punteggio pieno nel girone B grazie alla terza vittoria sul Paraguay (1-0, Cuellar), che chiude in terza posizione con soli due punti e attende il confronto fra Giappone ed Ecuador (24.00 martedì) per capire se riuscirà a passare fra le migliori terze della fase a gironi. Alsempre alle 24.00 di martedìbig match fra il Cile, già qualificato, e l’Uruguay, secondo, che potrebbe balzare al primo posto in caso di vittoria. La seconda del girone troverà la Colombia.