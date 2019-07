L'Alatri porta dentro un nuovo rinforzo. Alla corte dei verderosa approda Salim Kamara, nell'ultima stagione in forza all'Arce in Eccellenza. Un bel colpo per la dirigenza alatrese che si assicura così un giovane di grande sostanza e potenza per la zona centrale del campo. Segue la nosta del club.

Ultimo aggiornamento: 20:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA