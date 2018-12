Città di Valmontone, il ds Bucci: «Siamo primi con merito»

Il Città di Valmontone è al comando del girone F del campionato di Prima Categoria dopo nove turni di campionato. Un traguardo in vetta condiviso con Valle Martella e Atletico Monteporzio, entrambe a pari punti con la squadra giallorossa. «Avevamo allestito un organico completo già prima di settembre, poi in extremis qualcuno si è fatto “convincere” da qualche promessa e ha cambiato idea – dice il direttore sportivo della prima squadra Maurizio Bucci - Ma evidentemente, assieme a mister Di Cori, abbiamo fatto le scelte giuste in seguito e il campo sta dando il giusto merito all’impegno e soprattutto allo spirito di gruppo che hanno saputo creare questi ragazzi».

Ultimo aggiornamento: 18:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA