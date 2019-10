Il Brasile non va oltre l'1-1 con il Senegal. Per Neymar presenza n°100 nella selecao

Non va oltre l'1-1 il Brasile nell'amichevole contro il Senegal disputata a Singapore, sfida in cui Neymar ha festeggiato il traguardo delle 100 partite con la maglia della Selecao. L'attaccante del Paris Saint Germain con le sue cento presenze entra nel ristretto club di calciatori brasiliani, in tutto sono 7, in tripla cifra. Il record di presenze appartiene a Cafu, 142 presenze. Per quanto riguarda la partita, ad aprire le marcature è stato il Brasile al 9' con Firmino, allo scadere il pari di Diedhiou su rigore. Neymar è anche il terzo marcatore di sempre del Brasile con 61 gol, a 62 Ronaldo, a 77 Pelé. «Sono felice di aver ottenuto questo record. Nei miei sogni più nascosti non ho mai pensato che tutto questo potesse accadere», ha spiegato Neymar. Il Brasile resterà a Singapore dove domenica affronterà la Nigeria.





