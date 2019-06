Europei U21, il fair play della Spagna: «Grazie Bologna»

Nonostante la sconfitta per mano dell’Italia nella gara d’esordio agli Europei Under 21, i ragazzi della nazionale spagnola hanno lasciato Bologna con un messaggio di riconoscenza: “Grazie Bologna, Sefutbol” si legge su un foglio della lavagna portablocco nello spogliatoio dello Stadio Dall’Ara. Il messaggio è firmato a nome dell’account media ufficiale della nazionale spagnola, la Seleccion española de futbol.



IMMEDIATA LA RISPOSTA DELLA SPAGNA

«È un particolare di non poco conto – sottolinea la nostra Federcalcio sul proprio sito internet - visto che avevano perso 3-1 dopo essere passati in vantaggio e la delusione doveva essere cocente. Una sola risposta possibile al loro grande fair play: gracias España»





