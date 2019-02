Il Benevento vola con la papera di Micai: Salernitana ko tra i fischi

Il Benevento espugna 1-0 l'Arechi di Salerno, vola momentaneamente al terzo posto e condanna la Salernitana alla terza sconfitta consecutiva dinanzi al proprio pubblico. Un derby giocato meglio dalla formazione di Bucchi che, dopo aver sfiorato il vantaggio nella prima frazione con Buonaiuto e Letizia, ha trovato il gol-vittoria a inizio ripresa (4') grazie a un clamoroso errore di Micai: il portiere della Salernitana, nel tentativo di smanacciare un innocuo cross di Insigne, ha colpito male la sfera, facendola terminare in fondo al sacco. Gregucci ha tentato il tutto per tutto, lanciando nella mischia anche l'ultimo arrivato Calaiò, ma non è bastato per riagguantare il pari. A fine partita, squadra e società contestate dal pubblico di casa.





© RIPRODUZIONE RISERVATA