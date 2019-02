Alatri, capitan Galuppi: «Mancato rimborso del club per cifre irrisorie»

È esplosa la polemica in casa Alatri. A dar man forte ai giocatori, che hanno deciso di non allenarsi a causa dei mancati rimborsi degli ultimi tre mesi, ci pensa capitan Galuppi con un post sui social: «Sono il capitano della squadra e a 38 anni gioco gratis come altri giocatori. Ma più di qualcuno viene da fuori città e secondo te non è giusto un rimborso spese? Perché di questo si tratta! Cifre irrisorie che coprono il costo della benzina. Parliamo di rimborsi spese per 7-8 ragazzi. Il resto della squadra è fatto da under e qualche 'vecchio' come me che ci rimette soltanto…».

