Al Sassari Latte Dolce basta il gol in apertura di Carboni per battere il Flaminia

Spettacolo degno delle grandi sfide nella partita tra Sassari Latte Dolce e gli ospiti del Flaminia. Con la compagine biancoazzurra che conquista i tre punti grazie alla rete in avvio di partita di Carboni. Il gol nei primi minuti di gioco coglie impreparata la formazione rossoblù che fatica a riprendersi e rischia più volte di subire il raddoppio ma che è brava a difendersi e a resistere alle avanzate dei padroni di casa. Dopo i primi minuti di sbandamento, i ragazzi di mister Schenardi riprendono quota, facendosi vedere più volte dalle parti di Garau, senza però riuscire a superare il numero 1 sardo. Nella ripresa entrambe le squadra danno il tutto per tutto, il Sassari Latte Dolce per chiudere il match; il Flaminia per agguantare il pari, ma alla fine ad avere la meglio saranno le due fasi difensive, con i padroni di casa che conquistano tre punti fondamentali, volando a quota 21 a soli 5 punti dalle capoliste Trastevere e Monterosi

