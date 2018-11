Milano, vittoria da brividi contro Cremona. Venezia show ad Avellino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Milano vince in volata contro un'ottima Cremona e tiene la testa della classifica in solitaria. Alle sue spalle Venezia, con una straordinaria prova di forza, umilia Avellino davanti al proprio pubblico.Trieste vince la seconda partita consecutiva in casa e entra nel gruppo delle pretendenti alle F8 della Coppa Italia. La squadra di casa, recuperati praticamente tutti gli infortunati, dimostra di avere un gruppo importante. Cantù, senza Mitchell e in attesa di notizie confortanti fuori dal campo, regge venti minuti, 50-45, poi crolla nel terzo quarto quando i padroni di casa spingono sull’accelleratore e producono un parziale di 39-15, con 15/18 dal campo, che spezza la partita. Trieste amministra la partita, Cantù ha solo l’orgoglio per ridurre il passivo, ma alla fine l’Allianz Dome può esplodere. Ottimo Wright con 19 punti, a Cantù non bastano i 31 del solito Gaines.Il big match di giornata, la seconda contro la terza, vede una sola padrona, ovvero la Reyer che passa in maniera devastante al Pala Del Mauro. Avanti 14-20 dopo dieci minuti, l’allungo decisivo avviene nel secondo periodo con un parziale da 11-23 che manda i lagunari al riposo lungo avanti 25-43. Haynes e Watt tengono alto il ritmo anche nel terzo quarto e Avellino sprofonda 31-59, tirando con appena l’11 per cento da tre e prendendo dodici rimbalzi in meno. Biligha fa la voce grossa sotto canestro avversario, Giuri trova le triple, Venezia è 36-67 al 35esimo. La partita di fatto finisce qui e il punteggio finale è 49-79. Avellino con appena il 15 per cento da tre e e 13 assist contro 23. Venezia conferma la sua solidità e fa paura a Milano.Sfida di alta quota al Forum. Milano, senza Della Valle, Nedovic e Gudaitis, vuole dimenticare la brutta sconfitta a Barcellona ma l’avvio è molto freddo. Cremona con le triple è avanti 5-14 al quinto. Il primo quarto si chiude 11-20 per gli ospiti con un’altra tripla di Crawford. Durante la puasa c’è il tempo per una proposta di matrimonio sugli schermi, poi Cremona riprende da dove aveva lasciato: 19-26 al 15esimo. Milano non brilla, Kuzminskas prova a dare qualche segnale per i suoi ma la Vanoli va al riposo lungo avanti 29-36. James ancora a secco, Bertans e Tarczewski sono con tre falli, Milano si affida a Brooks che regala prima il meno tre, 38-41, poi il primo vantaggio di serata per la AX sul 43-41. Cremona non segna più e Milano ha un primo break: 51-41 al 26esimo. Demps e Ruzzier riaprono la partita e alla fine del terzo quarto Milano è avanti appena 56-55. Kuzminskas e Jerrels regalano il 66-61 al 34esimo. Finale da brividi. Crawford riporta gli ospiti al meno uno, 74-73, a 49 secondi dalla fine. Mathiang sciaccia per il sorpasso, 74-75, a 8 secondi da giocare. James trova un fallo e va in lunetta per il contro sorpasso, 76-75, a tre secondi. Sacchetti chiama time out, al rientro in campo Ricci sbaglia la tripla, Milano resta imbattuta in campionato e il Forum tira un grande sospiro di sollievo.Ovazione iniziale per Adrian Banks, ricordato in Lombardia per una stagione memorabile, insieme a coach Vitucci che invece si prende qualche fischio. Pronti via e Varese avanti 13-4 al quarto. Brown segna gli unici punti per gli ospiti, ma subisce due stoppate che infiammano il pubblico di casa. Archie e Scrubb regalano il 21-10, il primo quarto finisce 24-12. Avramovic e Ferrero e Natali imperversano contro la debole difesa brindisna e Varese vola 36-18 al 14esimo. Banks e Rush, altro ex di giornata, provano a ridurre, 36-24, Varese riallunga sul 40-28, ma la Happy Casa va al riposo lungo sotto appena 42-35. Varese riparte, 53-43 al 24esimo con la tripla di Scrubb, poi 60-47 al 27esimo. Avramovic regala il 69-51 del terzo quarto e Masnago è una bolgia. Inerzia e punteggio non cambiano nell’ultimo quarto, Clark per Brindisi ha problemi fisici, uno scatenato Cain riporta Varese sul +20, 79-59 al 37esimo. Finisce 85-67. Varese raggiunge Brindisi in classifica.