Nba, Irving show: 43 punti e Boston supera Toronto. Butler, esordio ok a Phila

Un super Kyrie Irving trascina Boston alla vittoria all'overtime contro Toronto. I Celtics si aggiudicano la sfida d'alta classifica della Eastern Conference Nba per 123-116. Irving sale in cattedra nell'ultimo quarto, con 17 punti negli ultimi 8 minuti dei tempi regolamentari, ed è protagonista anche nel supplementare che decide il match. La point guard dei Celtics chiude con un bottino di 43 punti e supera così il muro dei 10.000 punti in carriera in una serata ulteriormente impreziosita da 11 assist. Ai Raptors invece non bastano i 31 punti e 15 rimbalzi di Kawhi Leonard per evitare la sconfitta contro una delle più forti rivali di Conference.Nella notte Nba va in scena anche il debutto vincente di Jimmy Butler al Wells Fargo Center di Philadelphia. I Sixers superano gli Utah Jazz per 113-107 proprio con la firma del nuovo arrivato, già beniamino del pubblico di casa, autore di 28 punti. Bene anche Joel Embiid, che mette a referto 23 punti mostrando già una buona intesa con l'ex T'Wolves.I risultati della notte: Boston Celtics-Toronto Raptors 123-116 (OT); Indiana Pacers-Miami Heat 99-91; Philadelphoa 76ers-Utah Jazz 113-107; Washington Wizards-Brooklyn Nets 104-115; Memphis Grizzlies-Sacramento Kings 112-104; Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers 112-96; New Orleans Pelicans-New York Knicks 129-124; Milwaukee Bucks-Chicago Bulls 123-104.