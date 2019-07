Nba, Westbrook a Houston da Harden in cambio di Chris Paul e scelte draft

Come previsto Russell Westbrook, Mvp 2017, lascia gli Oklahoma City Thunder, ma a sorprendere è la destinazione, il giocatore andrà, a quanto riferisce Espn, a Houston a far coppia con James Harden con cui ha giocato dal 2009 al 2012. Come contropartita i Rockets avranno Chris Paul oltre a due primo scelte protette al draft (del 2024 e 2026 entrambe protette 1-4) e due possibili scambi di scelte al primo giro del 2021 e del 2025. Appena cinque giorni dopo la sorpresa di Paul George passato ai Clippers, gli Oklahoma City Thunder lasciano partire un altro elemento importante della franchigia confermando la linea di rinnovamento profondo. Delusione, per il momento, dei Miami Heat che sembravano la destinazione di Westbrook. © RIPRODUZIONE RISERVATA